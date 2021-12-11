В Киеве из-за футбола ограничат вход на три станции метро
Залоговая фотография. Фото: Киевский метрополитен
12 декабря из-за футбольного матча возможны изменения в работе станций метро «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».
На НСК «Олимпийский» в 17:00 стартует футбольный матч между командами «Динамо» (Киев) и «Заря» (Луганск). В связи с этим возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.
Да, перед началом игры возможно ограничение (закрытие) станции «Олимпийская» на вход. А после завершения возможно ограничение (закрытие) на вход станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».
Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций, поясняют . Перевозчики извиняются за неудобства, а также призывают пассажиров соблюдать масочный режим.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»