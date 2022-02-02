В Киеве из-под льда достали утопленника
Человек провалился под лед на заливе Галерной. Фото иллюстративное: «Вечерний Киев»
Столичные водолазы достали тело мужчины из залива Днепра.
Трагическое событие произошло во вторник вечером, 1 февраля. В спасатели поступило сообщение о том, что на заливе Галерной в Голосеевском районе человек провалился под лед.
На место происшествия прибыло очередное отделение группы водолазно-спасательных работ. В 30 метрах от берега в проломе льда спасатели обнаружили тело мужчины. Утопленника достали из воды и доставили на берег, где передали полицейским. Обстоятельства трагического случая устанавливают следователи.
В январе чрезвычайники спасли трех рыбаков, льдину с которым отнесло течением к острову на Киевском водохранилище. Несмотря на то, что на водоемах Киевщины почти не осталось устойчивого льда на номер «101» каждый день поступает несколько сообщений с просьбой о помощи. Впрочем, рыбаки упорно продолжают выходить на хрупкий лед.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»