В Киеве ищут взрывчатку в ТРЦ Blockbuster Mall: людей эвакуировали
26.12.2021 | Новости | Комментариев нет|
На месте работают взрывотехники и полиция
О возможном заминировании сообщил аноним.
Сегодня, 26 декабря, поступило сообщение о том, что якобы в ТРЦ Blockbuster Mall заложили взрывчатку. Отметим, что этот торговый центр расположен на улице Степана Бандеры, 36.
На место немедленно выехали специальные службы — в частности, взрывотехники и полиция. Посетители эвакуировали на улицу.
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Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»