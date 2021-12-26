В Киеве ищут взрывчатку в ТРЦ Blockbuster Mall: людей эвакуировали

magictr | 26.12.2021 | Новости | Комментариев нет

У&n ищут взрывчатку в ТРЦ Blockbuster Mall: людей эвакуировали

На месте работают взрывотехники и полиция

О возможном заминировании сообщил аноним.

Сегодня, 26 декабря, поступило сообщение о том, что якобы в ТРЦ Blockbuster Mall заложили взрывчатку. Отметим, что этот торговый центр расположен на улице Степана Бандеры, 36.

На место немедленно выехали специальные службы — в частности, взрывотехники и полиция. Посетители эвакуировали на улицу.

Информация дополняется.

Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»

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