В Киеве ищут кандидатов в знак отличия Святого Пантелеймона
Орден Святого Пантелеймона. Фото: Фейсбук
«Орден Святого Пантелеймона» и «Медаль Святого Пантелеймона» будут вручать лучшим медикам за гуманистическую и благородную деятельность в области здравоохранения.
В столицы продолжается конкурсный отбор кандидатов на присуждение награды за профессионализм и милосердие — «Орден Святого Пантелеймона». И «Медаль Святого Пантелеймона» — за гуманистическую и благородную деятельность в области здравоохранения.
Отбор начали 20 января этого года. Выдвигать кандидатуры на участие в конкурсе могут учреждения здравоохранения любой формы собственности, общественные организации сферы здравоохранения, объединение пациентов, церкви и религиозные организации, физические лица, а также научные учреждения и учреждения медицинского образования.
«Среди медицинских работников и учреждений здравоохранения столицы есть много достойных претендентов, которым присущи не только высокий профессионализм, но и высокоморальные качества. Тот, кто проявляет высокие человеческие добродетели, делает добрые дела, преданно исполняет свои обязанности и готов помогать каждому заслуживает общественного признания. Поэтому необходимо совместными усилиями раскрыть потенциал своих коллег, наставников и друзей»,— отметила депутат Киевсовета, первая заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Наталья Берикашвили.
В этом году награда «Орден Святого Пантелеймона» представлена девятью номинациями:
- «Лучший врач»;
- «Лучший медицинский работник»;
- «Новатор здравоохранения»;
- «За достижение в международном сотрудничестве в здравоохранении» ;
- «Образец служения обществу»;
- «За личный весомый вклад в развитие здравоохранения Украины»;
- «Лучший управленец в области здравоохранения»;
- «Лучшее учреждение здравоохранения»;
- «Лучший работник фармации».
А также в трех номинациях на присуждение отличия «Медаль Святого Пантелеймона»:
- «За лекарственное искусство»;
- «Заботу и милость к больному»;
- «За научные разработки в медицине».
«Медаль Святого Пантелеймона» вручается молодым гражданам Украины в возрасте до 35 лет, которым присущи высокий профессионализм, духовно-нравственные качества, которые разработали и внедрили собственный проект и достигли значительных личных результатов в области здравоохранения, волонтерской, гуманитарной, волонтёрской, гуманистической деятельности.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить описание профессиональных достижений, благотворительной и общественной деятельности с указанием соответствия критериям, определенным в описаниях номинаций, слайдовую презентацию деятельности номинанта (до 7 страниц в форматах файла PPTX или PDF).
А также — согласие на сбор и обработку персональных данных номинанта и по желанию видеоролик о кандидате (длительностью до 5 минут в форматах файла AVI или MP4).
Прием документов будет осуществляться до 05 марта 2022 года по адресу Киевского городского профсоюза работников здравоохранения: г. Киев, ул. Тарасовская, 6-я или по электронной почте: [email protected]
Подробнее можно получить информацию на сайте Киевского городского профсоюза работников здравоохранения < i>www.kmppoz.org или на вебпортале «Медицинское дело» www.medsprava.com.ua.
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Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»