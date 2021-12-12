В Киеве и области усилят патрулирование лесов: будут ловить браконьеров
«Елочным браконьерам» грозят немалые штрафы. Фото из открытых источников
В канун новогодних праздников в Киеве и киевской области усилят контроль за охраной лесов. «Елочным браконьерам» грозят немалые штрафы.
Государственная экологическая инспекция Столичного округа совместно с Киевским областным управлением лесного и охотничьего хозяйства, а также с полицией Киевщины утвердила график проведения операции «Новогодняя елка». Она предусматривает рейдовые меры по охране хвойных деревьев и обнаружению незаконных вырубок в лесах.
В частности, экоинспекторы Столичного округа будут контролировать перевозки, заготовку и продажу елок и сосен. Особое внимание уделят территориям селекционных плантаций, участкам особо ценных хвойных пород, заповедникам, а также лесам, примыкающим к населенным пунктам. Также, меры по выявлению правонарушителей будут проводиться в местах продажи новогодних деревьев.
Экоинспекторы напоминают киевлянам, что предприниматели, продающие новогодние елки, должны иметь при себе накладную из лесничества, товарно-транспортную накладную, сертификат радиационного а также разрешение на торговлю с мокрой печатью. Кроме того, на срезе каждого дерева должен быть электронный чип со штрих-кодом лесного хозяйства, где его вырастили.
«Покупая елку, граждане могут обратиться к продавцу с требованием предоставить эти документы для того, чтобы убедиться, что покупается новогоднее дерево без нарушения требований закона»,— отмечают в Государственной экоинспекции Столичного округа.
Штраф за деревьев в пределах города и других населенных пунктов, составляет от 1152 до 1852 гривен (в зависимости от размера дерева). Для «елочных браконьеров», которые промышляют в лесах, предусмотрено уголовное наказание. Так, за незаконную вырубку зеленых насаждений, причинившее существо ущерб, грозит от 17000 до 25500 гривен штрафа или арест сроком до шести месяцев.
Кроме того, нарушителям придется возместить причиненный ущерб, размер- январе увеличивается в четыре раза (в городах и селах) и в три раза (за пределами населенных пунктов).
Заметим, что официальные елочные базары откроются в Киеве 15 декабря. С их адресами можно ознакомиться по ссылке.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»