В Киеве и области меняется время комендантского часа
У киевлян будет больше времени для работы и покупок
Об изменении комендантского часа сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Он отметил, что сегодня, с 17 апреля, комендантский час будет начинаться на час позже, а будет заканчиваться на час раньше.
И будет длиться с 22:00 до 5:00 утра. А также — не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!», — обратился к жителям столицы Виталий Кличко.
В столице активно возобновляет работу бизнес и торговля. Город уверенно запускает экономические процессы. Поэтому смена комендантского часа положительно повлияет на ряд отраслей.
Ранее Виталий Кличко отметил, что коммунальные предприятия столицы возвращаются к нормальной работе, однако часть их сотрудников эвакуированы или вошли в Украину. /p>
«Две трети киевлян уже вернулись, возвращаются каждый день, несмотря на рекомендации. Однако спешить не стоит: еще не все маршруты автобусов, троллейбусов работают в городе, продолжаются проверки на блокпостах. Не будем забывать, что страна живет в условиях военного положения»,— сообщил мэр.
По его данным, в Киеве уже зарегистрировано 10 тыс. новых вынужденных переселенцев.
В настоящее время в Киеве уже 2 миллионы жителей, тогда как в марте было 700 тысяч.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»