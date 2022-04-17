В Киеве и области меняется время комендантского часа

magictr | 17.04.2022 | Новости | Комментариев нет

У Киеве и&& время комендантского часа

У киевлян будет больше времени для работы и покупок

Об изменении комендантского часа сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Он отметил, что сегодня, с 17 апреля, комендантский час будет начинаться на час позже, а будет заканчиваться на час раньше.

И будет длиться с 22:00 до 5:00 утра. А также — не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!», — обратился к жителям столицы Виталий Кличко.

В столице активно возобновляет работу бизнес и торговля. Город уверенно запускает экономические процессы. Поэтому смена комендантского часа положительно повлияет на ряд отраслей.

Ранее Виталий Кличко отметил, что коммунальные предприятия столицы возвращаются к нормальной работе, однако часть их сотрудников эвакуированы или вошли в Украину. /p>

«Две трети киевлян уже вернулись, возвращаются каждый день, несмотря на рекомендации. Однако спешить не стоит: еще не все маршруты автобусов, троллейбусов работают в городе, продолжаются проверки на блокпостах. Не будем забывать, что страна живет в условиях военного положения»,— сообщил мэр.

По его данным, в Киеве уже зарегистрировано 10 тыс. новых вынужденных переселенцев.

В настоящее время в Киеве уже 2 миллионы жителей, тогда как в марте было 700 тысяч.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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