‚В Киеве и области изъяли и уничтожили около 10 тысяч боеприпасов
Взрывотехники продолжают ежедневно обезвреживать неразорванные боеприпасы. Фото: Нацполиция
Взрывотехники продолжают ежедневно обезвреживать неразорванные боеприпасы.
Только на территории Киева и Киевской области профильные специалисты Нацполиции совместно с коллегами из ДСНС изъяли и уничтожили около 10 тысяч боеприпасов.
«Среди них— недетонированные тактические ракеты, авиационные бомбы, большое количество артиллерийских боеприпасов и ручных гранат,— рассказал Голова Нацполиции Игорь Клименко. — А в одном из районов столицы обезвредили дрон-камикадзе кафиров, который был в боевой готовности. Взрывотехники полиции искусно вывели опасный аппарат из строя, изъяв боевые части. Неразорванные боеприпасы специалисты контролируемо уничтожают в специально отведенных местах».