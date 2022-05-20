В Киеве и Житомирской области зафиксировали взрывы, а над Львовщиной украинские защитники сбили вражескую ракету
В Херсонской области рашисты применяют ПВО, сбивают свои же ракеты и выдают это за обстрел гражданских силами ВСУ.
Фото из Википедии. A A+ A++
Событие:В Житомирской области утром 20 мая зафиксировано два взрыва. Об этом в Facebook сообщил глава Коростенской районной военной администрации Юрий Тарасюк.
Детали и комментарии:Позже «Общественное» уточнило, что взрывы были слышны вблизи 25-тысячного города Малин. В области воздушную тревогу объявили в 8:20, и она продолжается до сих пор. Впоследствии городской голова Малина Александр Ситайло заявил, что из-за обстрелов пострадал объект инфраструктуры, повреждены 100 жилых домов и ранены трое человек. общины.
Утром 20 мая прозвучали две воздушные тревоги в Киеве: в 6 часов и в 8:17. В течение второй жители слышали несколько взрывов. Как сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире национального телемарафона, утренние взрывы были вызваны ПВО. «Сейчас в городе никаких чрезвычайных ситуаций не зафиксировано, сработали действительно силы ПВО. Сейчас в городе все более-менее спокойно», – сказал Поворозник. Кроме того, в Киевской области продолжается разминирование, поэтому жители окрестностей столицы могут слышать связанные с ним взрывы.
Также украинская противовоздушная оборона сбила российскую ракету во Львовской области. «Имели одно уведомление о воздушной тревоге — с 8 утра 19 мая до 8 утра 20 мая, — написал председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram. — На посту визуального наблюдения заметили вероятно крылатую ракету. Спасибо нашим силам П небо над Львовщиной осталось спокойным».
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Отметим, что, как информирует оперативное командование «Юг», в Херсонской области рашисты применяют ПВО, сбивают свои же ракеты и выдают это за обстрел гражданских силами ВСУ. «Враг продолжает провокационный обстрел ими же оккупированных населенных пунктов. Разворачивая вооружение с имитацией направления огня со стороны Вооруженных Сил Украины, решисты еще и применяют оборудование противовоздушной обороны, сбивают свои же ракеты и выдают это за обстрел гражданского населения силами ВСУ», — информирует пресс-служба. сообщило ОК «Юг».
Ранее в Запорожской области кафиры начали шить форму ВСУ и переодеваться в нее, готовя провокации против мирного населения.