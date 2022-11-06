В Киеве и 7 областях ввели «веерные» отключения электроэнергии. Где света не будет?

magictr | 06.11.2022 | Новости | Комментариев нет

Столица планирует тотальную эвакуацию в случае блекаута.

В Киеве и 7 областях ввели "веерные". /></p> <p><img class=

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