В Киеве и 7 областях ввели «веерные» отключения электроэнергии. Где света не будет? magictr | 06.11.2022 | Новости | Комментариев нет Столица планирует тотальную эвакуацию в случае блекаута. Похожие записи В Вышгороде неизвестные уничтожили четыре автомобиля (ФОТО) Комментариев нет | Мар 4, 2019 Прокуратура Киевской области открыла производство по делу финансирования террористов «ДНР» и «ЛНВ» (ФОТО) Комментариев нет | Сен 22, 2017 ДТП под Борисполем: столкнулись автомобиль с микроавтобусом (ФОТО) Комментариев нет | Июл 22, 2017 Кабмин выделил Коцюбинском 5 миллионов гривен на энергоэффективность Комментариев нет | Июл 28, 2017 Об авторе magictr