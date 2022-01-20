В Киеве хулиган напал на прохожих и угрожал расправой полицейским
В Киеве хулиган напал на прохожих. Фото: Виктории Гребень
За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы.
К правоохранителям обратился мужчина и сообщил, что неизвестный на улице Крещатик угрожал ножом, забрызгал его и коллегу газовым баллончиком и убежал. На место происшествия срочно прибыли следователи и выяснили, что злоумышленник намеренно спровоцировал с прохожими конфликт после чего забрызгал глаза потерпевшим.
С помощью камер видеонаблюдения системы «Безопасный город» оперативники быстро установили личность нарушителя. Через два часа его заметили неподалеку от места совершения преступления. Фигурант сопротивлялся правоохранителям — угрожал ножом и распилил в лицо газ, однако это не помешало задержать взбалмошного злоумышленника.
Нарушителем оказался 21-летний уроженец Донетчин Раньше уже имел проблемы с законом, из-за ограблений, воровства и мошеннических действий. В ходе следственных действий полицейские изъяли у него вещдоки — газовый баллончик и нож, которые направили на экспертизу.
Подозреваемому инкриминируют наказание по двум статьям— угроза или насилие в отношении работника полиции и хулиганство. Сейчас молодого человека проверяют на причастность к другим преступлениям в столице.
За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы.
Виктория ГРЕБЕНЬ , «Вечерний Киев»