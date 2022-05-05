В Киеве хотят запретить использование некоторых автомобилей и мотоциклов
Некоторым автовладельцам придется пересесть в троллейбусы. Иллюстрация из открытых источников
В столице, по примеру Днепра, хотят запретить использование автомобилей и мотоциклов с громкой выхлопной системой, а также с прямотоком.
В проекте решения Киевсовета «Об ограничениях в движении некоторых транспортных средств на территории Киева» говорится о запрете эксплуатации на территории города Киева движения транспортных средств, использующих в своей конструкции систему выпуска отработавших газов «прямоток» и другие выхлопные системы, где отсутствует шумопоглотитель, к моменту прекращения или отмены действия правового режима военного положения на всей территории Украины.
Проект подали депутаты Ксения Семенова, Максим Нефедов. В настоящее время проект находится на рассмотрении постоянных комиссий Киевсовета.
«Вечерний Киев» писал, что австралийцы передали в Украине специальные системы очистки питьевой воды
Екатерина НОВОРОННЯЯ, «Вечерний Киев»