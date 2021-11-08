В Киеве грузовик на смерть сбил пешехода, когда тот в тапках перебегал дорогу
Муж погиб мгновенно. Фото: «Стражи эспрессо»
Мужчина решил перебежать оживленную магистраль с восемью полосами и поплатился за эту жизнь.
Смертельное ДТП произошло 7 ноября в Святостошинском районе на проспекте Победы на проспекте Победы. Муж погиб мгновенно. Об этом сообщают «Стражи эспрессо» на своей странице в Facebook.
Грузовик Mercedes двигался в направлении выезда из Киева. Попытка пешехода пройти восьмиполосный проспект с оживленным движением и с отбойником посередине стала полной неожиданностью для водителя, поэтому избежать наезда на человека ему не удалось. Медикам «скорой», приехавших на место жуткого ДТП, осталось только констатировать смерть.
Кроме врачей и полицейских, на место происшествия прибыли коммунальщики, которые с помощью поливомоечной машины смыли огромную лужу крови. По информации ресурса dtp.kiev.ua, пешеход был пьян и пытался перейти проспект в тапках.
Похожий случай в том же Святошинском районе произошел на проспекте Академика Палладина. Мужчина решил перебежать дорогу с шестью полосами, несмотря на то, что рядом находится подземный переход, и попал под колеса легковушки. В результате столкновения безрассудный пешеход «влетел» в лобовое стекло машины, после чего его отбросило на несколько метров. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»