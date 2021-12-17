В Киеве грузовик на смерть сбил бабушку
Пожилая женщина выскочила на дорогу прямо перед машиной. Фото: полиция Киева
Столичные полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибла 82-летняя женщина.
Смертельное происшествие произошло на улице Пушечной, что в Соломенском районе. По данным полиции, бабушка внезапно вышла на проезжую часть, где ее сбил грузовой автомобиль Volvo. От полученных травм пожилая женщина умерла на месте.
По данному факту следователи столичного главка начали уголовные производства по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть». Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет тюрьмы. Досудебное расследование продолжается.
В то же время следователи устанавливают обстоятельства смертельного происшествия, произошедшего на выезде из Киева на Брест-Литовском шоссе в Святошинском районе 16 декабря. Там два грузовых фургона одновременно сбили насмерть двух мужчин. По предварительной информации, они перебегали дорогу в запретном месте.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»