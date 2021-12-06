В Киеве готовы расчищать придомовые территории и парки

magictr | 06.12.2021 | Новости | Комментариев нет

У Киева готовы территории и парки

Утром парки столицы расчищали тысячи коммунальщиков. Фото Бориса Корпусенко

Столичные коммунальщики подготовили технику и посыпочные материалы для расчистки дворов и между квартальных проездов от снега.

У Управляющих компаний районов в общей сложности более 10 тысяч тонн посыпного материала и 157 единиц домов, межквартальных проездов.

В Киевзеленстрое наготове 88 единиц техники расчистки территорий парков и скверов. Все знают зоны своей ответственности для механизированной и ручной уборки.

Всего на расчистке снега работает около 3,6 тысячи работников жилищно-эксплуатационных участков и около тысячи работников районных зеленстроев.

По словам < strong>заместителя главы КГГА ПетраПантелеева, при необходимости, учитывая погоду, предприятия смогут дополнительно закупить посыпные материалы. Он напомнил, что все должны помнить об обязанности вовремя приводить в порядок закрепленную на их территории, в том числе и частные предприятия, магазины, кафе и рестораны, владельцы МАФов и другие.

В ночь на 6 декабря коммунальщики работали в усиленном режиме и обрабатывали дороги противогололедными средствами.

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