В Киеве готовы расчищать придомовые территории и парки
Утром парки столицы расчищали тысячи коммунальщиков. Фото Бориса Корпусенко
Столичные коммунальщики подготовили технику и посыпочные материалы для расчистки дворов и между квартальных проездов от снега.
У Управляющих компаний районов в общей сложности более 10 тысяч тонн посыпного материала и 157 единиц домов, межквартальных проездов.
В Киевзеленстрое наготове 88 единиц техники расчистки территорий парков и скверов. Все знают зоны своей ответственности для механизированной и ручной уборки.
Всего на расчистке снега работает около 3,6 тысячи работников жилищно-эксплуатационных участков и около тысячи работников районных зеленстроев.
По словам < strong>заместителя главы КГГА ПетраПантелеева, при необходимости, учитывая погоду, предприятия смогут дополнительно закупить посыпные материалы. Он напомнил, что все должны помнить об обязанности вовремя приводить в порядок закрепленную на их территории, в том числе и частные предприятия, магазины, кафе и рестораны, владельцы МАФов и другие.
В ночь на 6 декабря коммунальщики работали в усиленном режиме и обрабатывали дороги противогололедными средствами.