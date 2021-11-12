В Киеве горел ресторан на воде
Пожар произошел в Гидропарке. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Столичные пожарные потушили пожар в плавучем ресторане.
Событие произошло 11 ноября на Броварском проспекте, возле Венецианского моста. Информация о пожаре в Гидропарке поступила спасателям в 20:26.
Для тушения огня чрезвычайники привлекли катер. В то же время горящий ресторан поливали из брандспойтов с берега. Всего на месте происшествия работали 20 спасателей. О 21:41 пожар полностью потушили. К счастью, обошлось без пострадавших. Причину пожара будут выяснять следователи. В Киеве горел ресторан на воде» />
К тушению пожара привлекли катер
В тот же день 11 ноября загорелось кафе и тюки с соломой на территории парка «Совки», что в Уинской улице Совки. Огонь мог опрокинуться на зверинец. Впрочем, персонал успел вовремя вывести осла и освободить кроликов. Животные и люди не пострадали. Был ли это умышленный поджог, будут выяснять следователи.
Между тем семья, в которой сгорел семейный бизнес— СТО, обратилась к пользователям Facebook за помощью. Они просят людей поделиться лишними инструментами и стройматериалами. В пожаре, которое произошло в автомастерской на улице Бойчука в Голосеевском районе, сгорело оборудование и машины клиентов. Кроме того, обрушилась крыша здания. Одного из работников СТО госпитализировали в больницу с ожогами и отравлением продуктами горения.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»