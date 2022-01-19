В Киеве «гопники» пытались ограбить мужчину прямо в метро
Суд упек подозреваемых за решетку. Фото из открытых источников
Двум грабителям, пытавшимся отобрать телефон и деньги у пассажира метро, сообщили о подозрении.
Инцидент произошел на платформе станции «Гидропарк». К полицейскому обратились неравнодушные пассажиры, которые рассказали, что два гопника цепляются к мужчине и пытаются отобрать у него деньги и телефон. Правоохранитель оперативно отреагировал на сообщение и задержал правонарушителей на платформе станции.
Как рассказал заместитель начальника следственного отдела управления полиции в метрополитене Руслан Обелец, на место происшествия прибыла следственно-оператив преступление.
По его словам, грабителями оказались 35-летний уроженец Киевщины и 29-летний житель Черкасской области, ранее судимые за аналогичные уголовные правонарушения.
Следственные управления полиции в метрополитене сообщили задержанным о подозрение в грабеже, сопряженном с насилием. Мужчинам грозит от четырех до шести лет заключения. А пока суд избрал подозреваемым меру пресечения — содержание под стражей.
Между тем продолжается досудебное расследование относительно ограбления известного журналиста Андрея Куликова возле Воздухофлотского моста. Бывшего ведущего политического ток-шоу «Свобода слова» на ICTV и соучредителя Общественного радио избили посреди улицы, отобрали деньги, банковскую карту и телефон. Впоследствии полиция задержала двух 23-летних грабителей, а суд взял их под стражу.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»