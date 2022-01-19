В Киеве «гопники» пытались ограбить мужчину прямо в метро

magictr | 19.01.2022 | Новости | Комментариев нет

У Киеве попробовали« мужчину прямо в метро

Суд упек подозреваемых за решетку. Фото из открытых источников

Двум грабителям, пытавшимся отобрать телефон и деньги у пассажира метро, ​​сообщили о подозрении.

Инцидент произошел на платформе станции «Гидропарк». К полицейскому обратились неравнодушные пассажиры, которые рассказали, что два гопника цепляются к мужчине и пытаются отобрать у него деньги и телефон. Правоохранитель оперативно отреагировал на сообщение и задержал правонарушителей на платформе станции.

Как рассказал заместитель начальника следственного отдела управления полиции в метрополитене Руслан Обелец, на место происшествия прибыла следственно-оператив преступление.

По его словам, грабителями оказались 35-летний уроженец Киевщины и 29-летний житель Черкасской области, ранее судимые за аналогичные уголовные правонарушения.

Следственные управления полиции в метрополитене сообщили задержанным о подозрение в грабеже, сопряженном с насилием. Мужчинам грозит от четырех до шести лет заключения. А пока суд избрал подозреваемым меру пресечения — содержание под стражей.

Между тем продолжается досудебное расследование относительно ограбления известного журналиста Андрея Куликова возле Воздухофлотского моста. Бывшего ведущего политического ток-шоу «Свобода слова» на ICTV и соучредителя Общественного радио избили посреди улицы, отобрали деньги, банковскую карту и телефон. Впоследствии полиция задержала двух 23-летних грабителей, а суд взял их под стражу.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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