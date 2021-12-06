В Киеве гонялись за водительницей, которая в пьяном угаре чуть не задавила скутериста
Патрульные заметили Lexus, который двигался без света фар. Фото из открытых источников Нетрезвая водительница пыталась убежать от патрульных на авто, а затем пешком. Оставленный посреди дороги автомобиль Lexus отправился в самостоятельное «путешествие».
Курьезная гонка, которая, к счастью, обошлась без пострадавших, произошли в минувшее воскресенье, 5 декабря, около 19 часов. Внимание патрульных привлек автомобиль Lexus, который в темное время суток двигался без света фар.
На требование остановиться, водитель ускорилась и начала убегать. Во время непродолжительного преследования женщина едва не сбила скутериста и зацепила припаркованный автомобиль KIA. После этого нарушительница решила отрываться от преследователей на своих двоих. Водитель покинула автомобиль, но забыла поставить его на ручной тормоз. Так что патрульным пришлось одновременно ловить неадекватную женщину и останавливать Lexus, который катился сам по себе. -jaka-unbsppjanomu-chadi-led-nenbspzadavila-skuterista-a51eeed.jpg» alt=»В Киеве гонялись за водительницей, которая в чаде чуть не задавила скутериста сам по себе Пройти проверку на состояние опьянения женщина категорически отказалась, чем автоматически подтвердила свою вину. Патрульные составили на бегство ряд админпротоколов. В частности, за пьяное вождение женщине грозит 17 тысяч гривен штрафа и лишение права управлять авто сроком на один год. бетонный столб. Отлично «заправленный» алкоголем водитель «Жигулей» пытался скрыться от полицейских проспектом Отрадным в Соломенском районе.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»