В Киеве фейковый адвокат выдурил у Египтянина более 2 миллионов гривен
Трехэтажный домик «защитника» в Киевской области
Псевдоадвокату, который обманул гражданина Египта, сообщили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах.
Ему грозит от пяти до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества. А пока суд отправил 44-летнего подозреваемого под домашний арест. Иностранец разыскивал адвоката для предоставления правовой помощи другу. Того арестовали без права внесения залога в Одесской области по подозрению в убийстве.
«Потерпевший всюду искал адвоката, как в интернете, так и через знакомых. Наконец нашел на свою голову. Мошенник, поняв, что «клиент» совсем не знает законодательства и наши реалии, решил этим воспользоваться. Подозреваемый имеет высшее юридическое образование, поэтому умел быть убедительным. Впрочем, адвокатской лицензии у него не было», — рассказала «Вечернему Киеву» глава Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.
Мошенник во время встречи с иностранцем убедил последнего, что сможет обеспечить освобождение его приятеля под залог. Несмотря на то, что решением суда альтернативной меры пресечения не предусматривалось.
Сначала аферист пригласил и получил аванс в размере 500 долларов. Во время второй встречи мужчина сообщил наивному иностранцу, что стоимость его услуг будет составлять 70 тысяч долларов. Впрочем, за предоплату в 30 тысяч долларов он пообещал сразу взяться за дело. Чтобы убедить «клиента» в выполнении договоренностей, псевдоадвокат присылал ему фотографии копий документов, якобы касавшихся уголовного производства.
В общей сложности иностранец передал мошеннику более двух миллионов гривен, а именно 56 тысяч долларов и 667 тысяч гривен. В ходе обысков в трехэтажном доме «адвоката» изъяли многочисленное количество поддельных документов, фальшивые штампы и печати органов судебной системы, исполнительной власти, а также частных предприятий. Правда, выманенных у египтянина денег, не нашли, их мошенник успел растратить.
«Подозреваемый, уроженец Львова, проживает в Киевской области. Раньше в поле зрения правоохранителей не попадал. Официально нигде не работает», — рассказала Надежда Максимец.
Обнаружили псевдоадвоката полицейские Голосеевского района за оперативное сопровождение Управления стратегических расследований в Киеве и за процессуальное руководство Голосеевской окружной прокуратуры.
Ранее мошенники умудрились украсть трехэтажный отселенный дом на улице Вячеслава Чорновила в Шевченковском районе. На основании поддельных документов они «переписали» коммунальное имущество на частное общество. Прокуратура через суд требует отменить государственную регистрацию права собственности на дом.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»