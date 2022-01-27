В Киеве фейковый адвокат выдурил у Египтянина более 2 миллионов гривен

magictr | 27.01.2022 | Новости | Комментариев нет

У Киев египтянина свыше 2 миллионов гривен

Трехэтажный домик «защитника» в Киевской области

Псевдоадвокату, который обманул гражданина Египта, сообщили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах.

Ему грозит от пяти до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества. А пока суд отправил 44-летнего подозреваемого под домашний арест. Иностранец разыскивал адвоката для предоставления правовой помощи другу. Того арестовали без права внесения залога в Одесской области по подозрению в убийстве.

«Потерпевший всюду искал адвоката, как в интернете, так и через знакомых. Наконец нашел на свою голову. Мошенник, поняв, что «клиент» совсем не знает законодательства и наши реалии, решил этим воспользоваться. Подозреваемый имеет высшее юридическое образование, поэтому умел быть убедительным. Впрочем, адвокатской лицензии у него не было», — рассказала «Вечернему Киеву» глава Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

Мошенник во время встречи с иностранцем убедил последнего, что сможет обеспечить освобождение его приятеля под залог. Несмотря на то, что решением суда альтернативной меры пресечения не предусматривалось.

Сначала аферист пригласил и получил аванс в размере 500 долларов. Во время второй встречи мужчина сообщил наивному иностранцу, что стоимость его услуг будет составлять 70 тысяч долларов. Впрочем, за предоплату в 30 тысяч долларов он пообещал сразу взяться за дело. Чтобы убедить «клиента» в выполнении договоренностей, псевдоадвокат присылал ему фотографии копий документов, якобы касавшихся уголовного производства.

В общей сложности иностранец передал мошеннику более двух миллионов гривен, а именно 56 тысяч долларов и 667 тысяч гривен. В ходе обысков в трехэтажном доме «адвоката» изъяли многочисленное количество поддельных документов, фальшивые штампы и печати органов судебной системы, исполнительной власти, а также частных предприятий. Правда, выманенных у египтянина денег, не нашли, их мошенник успел растратить.

«Подозреваемый, уроженец Львова, проживает в Киевской области. Раньше в поле зрения правоохранителей не попадал. Официально нигде не работает», — рассказала Надежда Максимец.

Обнаружили псевдоадвоката полицейские Голосеевского района за оперативное сопровождение Управления стратегических расследований в Киеве и за процессуальное руководство Голосеевской окружной прокуратуры.

Ранее мошенники умудрились украсть трехэтажный отселенный дом на улице Вячеслава Чорновила в Шевченковском районе. На основании поддельных документов они «переписали» коммунальное имущество на частное общество. Прокуратура через суд требует отменить государственную регистрацию права собственности на дом.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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