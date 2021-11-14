В Киеве фейковые сертификаты вакцинации вводились в «Действие»
У фигурантов дела провели обыски. Фото: Киевская городская прокуратура
Организовал изготовление и продажу поддельных сертификатов вакцинации против COVID-19, а также негативных ПЦР-тестов гражданин Болгарии.
К противозаконному бизнесу он приобщил своих знакомых и столичного врача. Чтобы не прививать, люди готовы были платить 450 долларов за фейковый сертификат, который, впрочем, отражался в применении «Действие».
Сначала в электронную медицинскую систему «HELSI» вносились ложные сведения о прохождении гражданами вакцинации против коронавируса. После этого COVID-сертификат автоматически формировался в мобильном приложении «ДЕЙСТВИЕ». Бумажный сертификат и справки о результатах ПЦР-тестов доставлялись «заказчикам» через курьерскую службу или службами такси.
Неправдивые сведения о прививках вводились в «HELSI»
У фигурантов дела провели обыски и изъяли значительное количество поддельных «ководных» документов, сертификатов, печатей и штампов больниц. Также правоохранители обнаружили электронную базу «клиентов», которая насчитывает более 11500 человек, которые вероятно могли воспользоваться услугами по изготовлению негативных ПЦР-тестов или сертификатов по вакцинации.
Следственные действия продолжаются. Решается вопрос о сообщении причастным лицам о подозрении и избрании мер. Помимо статьи о подделке документов, дельцам грозит обвинение в мошенничестве с использованием электронно-вычислительной техники, за которое можно получить до восьми лет заключения. сопровождение Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ. К сожалению, все чаще по делам о подделках «коведных» документов фигурируют работники медицинских учреждений. Недавно правоохранители сообщили четырём работникам столичной сети лаборатории «ДНК» о подозрении в «штамповке» тестов и справок без анализов. Соответствующие документы они продавали в течение 2020-2021 годов.
Стоимость таких справок колебалась от 900 до 1800 грн. «Услуга» предлагалась гражданам Украины, которые вернулись из-за границы для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»