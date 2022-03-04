В Киеве эвакуируют детей-сирот, детей с инвалидностью и детей из столичных домов семейного типа
Виталий Кличко. Фото: КГГА
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в своем видеообращении.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Киев эвакуирует детей-сирот, детей с инвалидностью и детей с столичных домов семейного типа.
«На сегодняшний день почти все дети из столичных детских домов семейного типа находятся в безопасности за городом. Два дня назад в Польшу эвакуировали 50 воспитанников из пяти домов семейного типа, вместе с родителями-воспитателями. Киев, при содействии Центра „Спасем Украину“, также вывез в Польшу 176 детей с инвалидностью из городских детских домов-интернатов. И вчера в Германию отправили более 90 детей-сирот», — сказал Виталий Кличко.
Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что всем социально-незащищенным киевлянам выплачена помощь, предусмотренная им государством и регулярно.
Продолжает работать гуманитарный штаб Киева. Все контакты — на сайте городских властей.
«Мы сосредоточены, мы работаем. Спасибо всем за помощь и преданность делу защиты Киева. Спасибо киевлянам за выдержку и взаимопомощь! С нами наши защитники — Вооруженные Силы, полиция, терроборона. Город живет и работает! И мы его будем защищать! Итого выстоим! Слава Украине!» — подчеркнул Виталий Кличко.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»