В Киеве эвакуировали пассажиров в аэропорту имени Игоря Сикорского
На электронную почту поступило сообщение о минировании.
Вторично за неделю полиции приходится проводить осмотр в аэропорту Киев («Жуляны»). Несколько часов назад поступило сообщение о минировании. Об этом РБК-Украина сообщили в отделе коммуникации полиции Киева. На сайте аэропорта информации о чрезвычайном происшествии нет.
«На электронную почту поступило сообщение о минировании. Взрывотехники уже проверяют. Пассажиры эвакуированы»,— сообщили в полиции.
За последние дни по Киеву прокатилась волна «минировок».
5 января в деснянском, Днепровском и Подольском районах, но ничего не нашли.
На Рождество, 7 января, столичные правоохранители безрезультатно искали взрывчатку в 10 ТРЦ.
8 январянеизвестные «заминировали» все торгово-развлекательные центры Киева.
Во вторник, 11 января, на электронную почту СБУ поступило сообщение о том, что якобы во всех столичных школах заложили взрывчатку.< /p>
12 января, полиция безрезультатно искала взрывчатку в аэропортах «Киев» (Жуляны) и «Борисполь», а также на четырех станциях метро.
Кроме ТРЦ, метро, аэропортов полиция ежедневно проверяет сигналы о «заминировании» вокзалов, жилых и административных домов и т.д.
По данным правоохранителей, большинство сообщений поступают с территории России и оккупированных ею украинских территорий. Чаще всего это делают интернет-боты страны-агрессора в автоматическом режиме.
«В результате тщательных проверок со стороны СБУ, НацПола и других уполномоченных на это органов государственной власти эти сообщения не подтверждаются на практике, напряжение и панические настроения в обществе. Призываем граждан сохранять спокойствие»,— отмечают в СБУ.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»