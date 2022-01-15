В Киеве эвакуировали пассажиров в аэропорту имени Игоря Сикорского

magictr | 15.01.2022 | Новости | Комментариев нет

У  в аэропорту имени Игоря Сикорского

На электронную почту поступило сообщение о минировании.

Вторично за неделю полиции приходится проводить осмотр в аэропорту Киев («Жуляны»). Несколько часов назад поступило сообщение о минировании. Об этом РБК-Украина сообщили в отделе коммуникации полиции Киева. На сайте аэропорта информации о чрезвычайном происшествии нет.

«На электронную почту поступило сообщение о минировании. Взрывотехники уже проверяют. Пассажиры эвакуированы»,— сообщили в полиции.

За последние дни по Киеву прокатилась волна «минировок».

5 января в деснянском, Днепровском и Подольском районах, но ничего не нашли.

На Рождество, 7 января, столичные правоохранители безрезультатно искали взрывчатку в 10 ТРЦ.

8 январянеизвестные «заминировали» все торгово-развлекательные центры Киева.

Во вторник, 11 января, на электронную почту СБУ поступило сообщение о том, что якобы во всех столичных школах заложили взрывчатку.< /p>

12 января, полиция безрезультатно искала взрывчатку в аэропортах «Киев» (Жуляны) и «Борисполь», а также на четырех станциях метро.

Кроме ТРЦ, метро, ​​аэропортов полиция ежедневно проверяет сигналы о «заминировании» вокзалов, жилых и административных домов и т.д.

По данным правоохранителей, большинство сообщений поступают с территории России и оккупированных ею украинских территорий. Чаще всего это делают интернет-боты страны-агрессора в автоматическом режиме.

«В результате тщательных проверок со стороны СБУ, НацПола и других уполномоченных на это органов государственной власти эти сообщения не подтверждаются на практике, напряжение и панические настроения в обществе. Призываем граждан сохранять спокойствие»,— отмечают в СБУ.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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