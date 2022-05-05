В Киеве до конца года собираются отремонтировать разрушенные войной дома
Разрушенный дом. Фото: архив «Вечернего Киева»
Ремонт поврежденных зданий город будет проводить за счет средств из государственного и местного бюджетов, также власть рассчитывает на помощь меценатов.
В Киеве до конца 2022 года планируют возобновить разрушенные. Начнут с тех, кто пострадал больше всего. Сейчас столица ожидает от правительства средств ремонт поврежденных зданий.
Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время брифинга в Медиацентре Украина.
«В столицы из-за обстрелов повреждено более 200 жилых домов. Также разрушения получили 30 садов, 46 школ и более 70 объектов городской инфраструктуры. На сегодняшний день мы заканчиваем их обследовать, сейчас разрабатываются соответствующие сметы для того, чтобы определиться с объемом и учесть стоимость этих повреждений для их восстановления. Сегодня ведется диалог с правительством о выделении средств из государственного бюджета. Город также не останется в стороне и выделит средства из местного бюджета. Также рассчитываем на меценатов»,— отметил он.
Также Николай Поворозник сообщил, что в Киеве планируют возобновить работу детских садов с учетом особенностей военного положения.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»