В Киеве через ярмарки изменят маршруты автобусы и троллейбусы
5 и 6 февраль ряд общественного транспорта будет курсировать с изменениями. Фото: Борис Корпусенко В эти выходные в столице традиционно будут проходить сельскохозяйственные ярмарки, для проведения которых будут перекрывать улицы.
Поэтому 5 и 6 февраля ряд общественного транспорта будет курсировать с изменениями. В частности, продовольственные ярмарки планируется провести на улицах: Сержа Лифаря, Голосеевской, Героев Севастополя, Иорданской и Татарской.
Потому, как сообщили в Киевпастрансе, 5 февраля будут изменены маршруты автобусов №№ 2, 39, 61, 98 и троллейбусов № 34. А 6 февраля будут курсировать с изменениями автобусы № 31.
Итак, утром и до окончания ярмарок (ориентировочно до 18:00) движение маршрутов будет организовано:
- автобус № 2 от ул. Булгакова к просп. Отрадного по действующему маршруту, далее — бульв. Вацлава Гавела (без заезда на просп. Отрадный, ул. Героев Севастополя и ул. Академика Стражеско) — ул. Академика Каблукова, далее по действующему маршруту;
- автобус № 61 по трассе: ул. Радунская (в обратном направлении — ул. Радунская — ул. Лисковская — ул. Милославская) — ул. Градинская — ул. Оноре де Бальзака— ул. Марины Цветаевой — просп. Владимира Маяковского — ул. Сержа Лифаря — ул. Николая Закревского — ул. Теодора Драйзера — просп. Романа Шухевича — ул. Остафия Дашкевича (Николая Кибальчича) — бульв. Перова — ул. Ивана Микитенко (в обратном направлении ул. С. Стальского) — ул. Радужный зал. пл. «Троещина»;
- автобус № 98 по трассе: ул. Радунская — ул. Будищанская — ул. Оноре деБальзака (нечетная сторона)— ул. Марины Цветаевой — просп. Владимира Маяковского — ул. Сержа Лифаря — ул. Пуховская—ТЭЦ-6;
- автобус № 39 в направлении¦ул. Ракетной по трассе: просп. Голосеевский — просп. Науки — ул. Лысогорская — ул. Ракетная (поселок Октябрьское), в обратном направлении по действующей трассе движения;
- троллейбус № 34 по трассе: ул. Северная — просп. Героев Сталинграда — ул. Маршала Тимошенко — просп. Героев Сталинграда — просп. Степана Бандеры;
- автобус № 31 от ст. м. «Политехнический институт» до ул. Багговутовской по действующей трассе, далее — ул. Отто Шмидта — ул. Татарская — ул. Нагорная, далее по действующей трассе.
В эти выходные в столице будут проходить ярмарки можно узнать по ссылке.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»