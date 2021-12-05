В Киеве бывший заключенный ударил ножницами прохожего
За содеянное фигуранту грозит до восьми лет тюрьмы. Фото: Бориса Корпусенко
За содеянное ему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.
В полицию поступила информация о том, что неизвестный ранил мужчину в подземном. переходе возле станции метро «Майдан Незалежности». На место происшествия срочно прибыли правоохранители и скорая медицинская помощь. Пострадавшего с колото-резанным ранением груди госпитализировали в больницу. Свидетели происшествия рассказали оперативникам, о том, что в подземном переходе между мужчинами внезапно возник конфликт. Во время ссоры злоумышленник ножницами ударил в грудь оппонента и скрылся. Правоохранители быстро установили личность нарушителя и задержали его. Им оказался 33-летний житель Киевской области, ранее судимый за кражу.
Фигуранту инкриминируют наказание по статье — умышленное тяжкое телесное повреждение. За содеянное ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»