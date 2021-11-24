В Киеве бывший судья со скандальной репутацией пустил себе пулю в висок
Сергея Зинченко нашли в квартире с простреленной головой. Фото: sud.ua
Столичная полиция устанавливает обстоятельства смерти экссудьи Соломенского района Сергея Зинченко. Следователи считают, что мужчина наложил на себя руки, а его адвокат говорит об убийстве.
Тело Сергея Зинченко нашли 18 ноября в квартире на Лукьяновской улице. К очередной части Шевченковского управления полиции обратились друзья погибшего и сообщили, что он долгое время не выходит на связь. Собственника квартиры обнаружили с огнестрельным ранением головы.
Адвокат Сергея Зинченко Лариса Криворучко написала на своей странице в Facebook, что ее клиента застрелили. Впрочем, правоохранители считают, что бывший судья сам наложил на себя руки. Как рассказали в пресс-службе полиции Киева, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа столичного главка, эксперты-криминалисты и прокуроры. Рядом с погибшим лежал пистолет, который был отправлен на экспертизу. Все ценные вещи и ключи от квартиры были на месте.
Следователи начали Уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса с дополнительной квалификацией «самоубийство». Следует заметить, что полиция всегда открывает производство по этой статье в случаях суицидов. Когда факт самоубийства совсем подтверждается, такие дела просто закрывают. А пока досудебное расследование продолжается.
Кстати, летом 2017 года Высший совет правосудия отказался внести представление президенту о назначении Сергея Зинченко на должность судьи Соломенского райсуда бессрочно. Дело в том, что 26 января 2017 года его задержали «на горячем» при получении 22 тысяч долларов взятки. Эти деньги Зинченко якобы обещал передать должностным лицам Минюста при содействии в снятии ареста с помещения, которое находилось в залоге банка.
Сергею Зинченко сообщили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах и предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу. Суд отпустил его на время расследования под личное обязательство.
Кроме того, Сергей Зинченко в 2014 году арестовал на два месяца активиста Майдана Виталия Ахрамеева, которого тогдашняя милиция подозревала в участии в массовых беспорядках на улице Грушевского. В действиях судьи установили нарушения, но дисциплинарное дело закрыли, поскольку истек срок для привлечения его к ответственности. Впоследствии Зинченко уволился из Соломенского райсуда и начал адвокатскую деятельность.
Между тем правоохранители продолжают расследовать дело о смерти судьи Печерского райсуда Виталия Писанца. Его нашли мертвым 11 сентября в деревне Погребы на Киевщине, после застолья со следователем полиции и адвокатом. В Государственном бюро расследований проверяют все возможные версии смерти судьи, включая умышленное убийство.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»