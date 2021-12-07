В Киеве бывший сотрудник СБУ вместе с сирийцем пытались обмануть марокканку
Мошенника из Сирии задержали в ноябре. Фото: Нацполиция
Экссотрудник спецслужбы вместе с делителем угрожал гражданке Марокко депортацией, пытаясь выманить более 30 тысяч гривен.
Согласно материалам следствия, мужчина, выдавая себя за действующего работника Главного управления СБУ в Киеве, и области сообщил 24-летней иностранке о наличии у нее проблем с документами, предоставляющими право на постоянное проживание в Украине.
К «эсбеушнику» девушку привел ее знакомый, уроженец Сирии. Последний, действуя в заговоре с псевдоработником СБУ, убедил марокканку в необходимости передать ему 32 тысячи гривен вроде бы для подкупа сотрудников Службы безопасности, которые все «решают».
В ноябре этого года правоохранители задержали сирийца сразу суммы на указанную им банковскую карту. Иностранец не стал покрывать приспешника, поэтому впоследствии следователи посетили и экс-сотрудника СБУ.
Мужчине сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: «Мошенничество» и «Предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». Ему грозит от четырех до восьми лет тюрьмы. Следователи обратились в суд с ходатайством избрать бывшему сотруднику СБУ меру пресечения — круглосуточный домашний арест.
Меры по разоблачению мошенников проводились следователями столичного главка полиции при оперативном сопровождении Главного управления внутренней безопасности СБУ и Ранее в Киеве поймали немца, который обманул родной холдинг на миллион евро и бежал в Украину. Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»