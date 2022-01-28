В Киеве бывшая руководительница отделения почты украла марок на 800 тысяч гривен
Подозреваемая распорядилась марками по собственному усмотрению. Фото из открытых источников
Эксзаместитель начальника одного из отделений АО«Укрпочта» в Дарницком районе подозревается в завладении имуществом, путем злоупотребления служебным положением.
Как выяснили следователи, женщина с июля 9 августа почтовые марки на сумму около 800 тысяч гривен. В Киевской городской прокуратуре отметили, что подозреваемая «распорядилась имуществом по собственному усмотрению».
Сотрудники Дарницкого управления полиции сообщили женщине о подозрении. За присвоение должностным лицом имущества в особо крупных размерах, предусмотрено от семи до 12 лет с конфискацией имущества. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.
Ранее столичные правоохранители сообщили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах псевдоадвоката, выдурившем у гражданина Египта более двух миллионов гривен.
Александр ГАЛ , «Вечерний Киев»