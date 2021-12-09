В Киеве будут в дальнейшем создавать центры реабилитации лиц с инвалидностью
Первое учреждение трудовой реабилитации для молодежи с инвалидностью в Дарницком районе. Фото: Алексей Самсонов
До 2023 года в пяти районах столицы реконструируют и построят несколько новых центров.
На сегодняшнем внеочередном пленарном заседании Киевсовет поддержал изменения в Программу экономического и социального развития Киева на 20 . В них предусмотрено создание новых центров комплексной реабилитации. Соответствующие решения в бюджет на 2022 год уже внесены.
Заместитель председателя КГГА Марина Хонда, которая занимается социальной политикой города, прокомментировала, что соответствующие изменения позволят продолжить работы в тех Центрах реабилитации, в которых уже началась реконструкция. А также построить новые. В частности, в следующем году в столице планируют открыть два новых крупных центра в Подольском и Деснянском районах.
«Наша цель — создать условия реабилитации для детей и лиц с инвалидностью в каждом районе Киева. Важность таких заведений очевидна, и я благодарю депутатов за поддержку этого решения»,— отметила Марина Хонда.
Отметим, что принятые изменения предполагают финансирование для нужд следующих объектов:
- Деснянский район — реконструкция здания для создания Центра комплексной реабилитации детей и лиц с инвалидностью по адресу: ул. Закревского, 3;
- Подольский район — реконструкция здания для создания Центра комплексной реабилитации детей и лиц с инвалидностью по адресу: проспект Правды, 4;
- Святошинский район— проектирование нового Центра комплексной реабилитации и лиц с инвалидностью, начало реконструкции здания по адресу: ул. Якуба Коласа, 8-А;
- Соломенский район — проектирование нового Центра комплексной реабилитации детей и лиц с инвалидностью по адресу: ул. Михаила Донца, 18-В;
- Шевченковский район — капитальный ремонт помещения для размещения Центра комплексной реабилитации детей и лиц с инвалидностью по адресу: ул. Зоологическая, 3.
В ближайшее время на Харьковском шоссе откроют Центр реабилитации киевлян с инвалидностью. Там воспитанники смогут получить физическую, психологическую, медицинскую и социальную реабилитацию.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»