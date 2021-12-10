В Киеве будут судить товарищей, похитивших 12 велосипедов
За совершенное фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.
К полиции массово начали поступать сообщения от жителей Голосеевского района о воровстве велосипедов. Правоохранители прибыли на очередное место преступления и просмотрели записи из камер наблюдения, которые зафиксировали двух неизвестных мужчин, вероятно, причастных к похищению.
По словам начальницы следственного отделения Голосеев Марианны Кухаревской, злоумышленники «работали» исключительно в подъездах. Собственно, там они и украли велосипеды.
Фигурантов задержали, ими оказались 29-летний и 25-летний жители Голосеевского района, ранее уже имевшие проблемы с законом, преимущественно за аналогичные преступления. В общей сложности нарушители успели украсть 12 велосипедов. Преступления совершали, как в одиночку, так и вместе. Украденное продавали в комиссионных магазинах.
Пока досудебное расследование завершено. Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы. Ранее, журналисты «Вечернего Киева» писали о том, что женщина украла квартиру умершей соседки
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»