В Киеве будут судить полицейского, избившего женщину из-за отказа одеть в магазине маску

magictr | 09.02.2022 | Новости | Комментариев нет

Точку по делу поставит суд. Фото: из открытых источников

Сотрудника полиции уже уволили с работы и ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Следователи Теруправления ДБР Киева завершили расследование в отношении полицейского охраны публичной безопасности Святошинского райотдела Управления полиции охраны в Киеве.

В марте 2021 года в супермаркете «Ашан» на улице Берковецкого конфликт из-за того, что женщина отказалась одеть маску и соблюдать карантинные меры.

Во время столкновения полицейский ударил женщину по голове, от чего она упала. В результате потерпевшая получила легкие телесные повреждения. В настоящее время полицейского уволили с должности.

Двое патрульных и работник полиции охраны обвиняются в превышении власти, что сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины)

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 8 лет.

Напомним, что за игнорирование защитной маски работники полиции применять силу к людям не вправе. Полицейские могут только составить административный протокол и выписать штраф. Штраф достигает от десяти до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 170 грн до 255 гривен.

Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

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