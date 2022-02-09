В Киеве будут судить полицейского, избившего женщину из-за отказа одеть в магазине маску
Точку по делу поставит суд. Фото: из открытых источников
Сотрудника полиции уже уволили с работы и ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Следователи Теруправления ДБР Киева завершили расследование в отношении полицейского охраны публичной безопасности Святошинского райотдела Управления полиции охраны в Киеве.
В марте 2021 года в супермаркете «Ашан» на улице Берковецкого конфликт из-за того, что женщина отказалась одеть маску и соблюдать карантинные меры.
Во время столкновения полицейский ударил женщину по голове, от чего она упала. В результате потерпевшая получила легкие телесные повреждения. В настоящее время полицейского уволили с должности.
Двое патрульных и работник полиции охраны обвиняются в превышении власти, что сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины)
Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 8 лет.
Напомним, что за игнорирование защитной маски работники полиции применять силу к людям не вправе. Полицейские могут только составить административный протокол и выписать штраф. Штраф достигает от десяти до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 170 грн до 255 гривен.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»