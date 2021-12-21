В Киеве будут судить мужчину, который убил своего соседа

magictr | 21.12.2021 | Новости | Комментариев нет

У Киева будут судить мужчину , убившего своего соседа

Киеву будут судить мужчину, который убил своего соседа. Фото: сеть Интернет

За совершенное фигуранту грозит от семи до 15 лет тюрьмы.

В столице перед судом предстанет мужчина, убивший своего знакомого из-за гаджета.

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Напомним, в августе текущего года к правоохранителям обратились работники скорой медицинской помощи с уведомлением о том, что у дома на улице Вышгородской они оказывают помощь мужчине с ножевым ранением.

На место происшествия срочно прибыли следователи и выяснили, что между двумя жителями дома произошел конфликт из-за мобильного телефона, который пострадавший накануне продал своему соседу, а затем пытался забрать . Между мужчинами возникла стычка, во время которой новый владелец гаджета ударил оппонента ножом в грудь. От полученных ран мужчина вскоре умер.

Оперативники задержали 34-летнего жителя Луганской области. Ему инкриминируют наказание по статье — умышленное убийство.

В настоящее время досудебное расследование завершено. Фигуранту грозит до пятнадцати лет тюрьмы.

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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