В Киеве будут судить мужчину, который убил своего соседа
Киеву будут судить мужчину, который убил своего соседа. Фото: сеть Интернет
За совершенное фигуранту грозит от семи до 15 лет тюрьмы.
В столице перед судом предстанет мужчина, убивший своего знакомого из-за гаджета.
/p>
Напомним, в августе текущего года к правоохранителям обратились работники скорой медицинской помощи с уведомлением о том, что у дома на улице Вышгородской они оказывают помощь мужчине с ножевым ранением.
На место происшествия срочно прибыли следователи и выяснили, что между двумя жителями дома произошел конфликт из-за мобильного телефона, который пострадавший накануне продал своему соседу, а затем пытался забрать . Между мужчинами возникла стычка, во время которой новый владелец гаджета ударил оппонента ножом в грудь. От полученных ран мужчина вскоре умер.
Оперативники задержали 34-летнего жителя Луганской области. Ему инкриминируют наказание по статье — умышленное убийство.
В настоящее время досудебное расследование завершено. Фигуранту грозит до пятнадцати лет тюрьмы.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»