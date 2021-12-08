В Киеве будут судить мужчину, который смертельно ранил товарища

magictr | 08.12.2021 | Новости | Комментариев нет

У мужчины будут судить , смертельно ранившего товарища

Муж смертельно ранил знакомого. Фото: сеть Интернет

За совершенное злоумышленнику грозит до десяти лет тюремного заключения.

Событие произошло в ноябре текущего года. В полицию поступил вызов о ножевом ранении мужчины в Голосеевском районе. Потерпевший умер до оказания ему медицинской помощи.

Полицейские выяснили, что погибший распивал спиртное в компании в одной из квартир многоэтажки на проспекте Голосеевском. Во время застолья между потерпевшим и его товарищем возник конфликт из-за ревности к общей знакомой. Злоумышленник ударил своего оппонента ножом в ногу и сбежал.

Впоследствии, оперативники установили личность нарушителя, его место жительства и задержали. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Кировоградской области. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть 57-летнего киевлянина наступила в результате кровопотери.

На фигуранта открыли уголовное производство по статье — совершение умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшее смерть потерпевшего.

За содеянное мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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