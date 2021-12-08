В Киеве будут судить мужчину, который смертельно ранил товарища
Муж смертельно ранил знакомого. Фото: сеть Интернет
За совершенное злоумышленнику грозит до десяти лет тюремного заключения.
Событие произошло в ноябре текущего года. В полицию поступил вызов о ножевом ранении мужчины в Голосеевском районе. Потерпевший умер до оказания ему медицинской помощи.
Полицейские выяснили, что погибший распивал спиртное в компании в одной из квартир многоэтажки на проспекте Голосеевском. Во время застолья между потерпевшим и его товарищем возник конфликт из-за ревности к общей знакомой. Злоумышленник ударил своего оппонента ножом в ногу и сбежал.
Впоследствии, оперативники установили личность нарушителя, его место жительства и задержали. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Кировоградской области. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть 57-летнего киевлянина наступила в результате кровопотери.
На фигуранта открыли уголовное производство по статье — совершение умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшее смерть потерпевшего.
За содеянное мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»