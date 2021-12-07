В Киеве будут судить мужчину, который «охотился» на жителей Троещины

magictr | 07.12.2021 | Новости | Комментариев нет

У Киеву будут судить охотился на жителей Троещины

Бывший заключенный подходил к прохожим и отбирал у них деньги. Фото: сеть Интернет

Бывший заключенный подходил к прохожим и отбирал у них деньги.

В течение нескольких месяцев в Деснянское управление полиции поступали сообщения об ограблении киевлян на проспекте Маяковского, Броварском и улицах Киото и Шолом-Алейхема. Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность нарушителя.

У&nbspКи , который «охотился»на жителей Троещины

25-летний уроженец Одесщины

Им оказался 25-летний уроженец Одесщины, ранее судимый за имущественные преступления. Муж подходил к прохожим и силой забирал гаджеты и деньги. Своими действиями правонарушитель нанес ущерб потерпевшим почти на 22000 гривен.

Сейчас фигурант находится в следственном изоляторе.

Мужчине инкриминируют наказание по статье — грабеж. За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы. Ранее, журналисты «Вечернего Киева» писали о том, что будут судить мужчину, грабившего кредитные учреждения

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr