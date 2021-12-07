В Киеве будут судить мужчину, который «охотился» на жителей Троещины
Бывший заключенный подходил к прохожим и отбирал у них деньги. Фото: сеть Интернет
Бывший заключенный подходил к прохожим и отбирал у них деньги.
В течение нескольких месяцев в Деснянское управление полиции поступали сообщения об ограблении киевлян на проспекте Маяковского, Броварском и улицах Киото и Шолом-Алейхема. Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность нарушителя.
25-летний уроженец Одесщины
Им оказался 25-летний уроженец Одесщины, ранее судимый за имущественные преступления. Муж подходил к прохожим и силой забирал гаджеты и деньги. Своими действиями правонарушитель нанес ущерб потерпевшим почти на 22000 гривен.
Сейчас фигурант находится в следственном изоляторе.
Мужчине инкриминируют наказание по статье — грабеж. За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы. Ранее, журналисты «Вечернего Киева» писали о том, что будут судить мужчину, грабившего кредитные учреждения
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»