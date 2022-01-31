В Киеве будут судить мужчину, который из-за ревности едва не убил знакомого
В Киеве будут судить мужчину, который из-за ревности едва не убил знакомого
Потерпевший мог умереть от потери крови, если бы его не обнаружила соседка и не врачей.
В столице перед судом предстанет мужчина, который едва не зарезал своего знакомого.
Напомним, к правоохранителям от женщины поступил вызов, о том, что она обнаружила в квартире на улице Ивана Выговского своего соседа с ножевым ранением. На вызов срочно прибыли врачи и следователи. Через некоторое время правоохранители выяснили, что во время застолья между двумя товарищами возникла ссора из-за ревности к их общей знакомой. Подозреваемый ножом дважды ударил владельца дома в живот и груди, после чего бросил его, а сам бросился наутек.
Правоохранители задержали злоумышленника, им оказался 46-летний мужчина. Фигуранту инкриминируют наказание — умышленное тяжкое телесное повреждение.
Сейчас следователи завершили досудебное расследование и направили материалы в суд.
За совершенное мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.
Ранее журналисты «Вечернего Киева» уже писали о преступлениях, которые совершали мужчины из-за ревности, в частности в Подольском районе мужчина расчленил свою жену
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»