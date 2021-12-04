В Киеве будут судить мужчину, грабившего кредитные учреждения
04.12.2021 | Новости | Комментариев нет|
В настоящее время фигурант находится под стражей
Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Летом текущего года нападающий заходил в помещение финансовых учреждений и, угрожая сотрудникам оружием забирал деньги из кассы. В Голосеевском районе фигурант отобрал около 30000 гривен, а в Деснянском районе менеджер заведения начала звать на помощь, чем испугала злоумышленника и убежал.
Оперативники провели анализ видео из камер наблюдения
В настоящее время фигурант находится под стражей.
Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»