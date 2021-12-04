В Киеве будут судить мужчину, грабившего кредитные учреждения

magictr | 04.12.2021 | Новости | Комментариев нет

У Киеву  ;грабил кредитные учреждения

В настоящее время фигурант находится под стражей

Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Летом текущего года нападающий заходил в помещение финансовых учреждений и, угрожая сотрудникам оружием забирал деньги из кассы. В Голосеевском районе фигурант отобрал около 30000 гривен, а в Деснянском районе менеджер заведения начала звать на помощь, чем испугала злоумышленника и убежал.

Оперативники провели анализ видео из камер наблюдения

В настоящее время фигурант находится под стражей.

Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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