В Киеве будут судить мужчин, которые издевались над бабушкой угрожая пистолетом
В Киеве будут судить мужчин, которые издевались над бабушкой угрожая пистолетом
Один из молодых людей направил в сторону бабушки пистолет, а другой товар. Далее они опубликовали видео в своей социальной сети.
Перед судом предстанут фигуранты, которые в ноябре прошлого года в квартире на улице Героев Днепра, что в Оболонском районе столицы, решили ради развлечения поиздеваться над 76-летней больной бабушкой, которая самостоятельно не могла передвигаться.
Для этого один из них взял пистолет и направил его в сторону бабушки. Его товарищ в это время снимал все на мобильный телефон, а в дальнейшем эту видеозапись опубликовал в странице в социальной сети.
На фигурантов открыли уголовное производство по статье — хулиганство. Всем троим ребятам: 21-летнему, 20-летнему и 19-летнему, сообщили о подозрении.
За содеянное фигурантам грозит до четырех лет тюрьмы.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»