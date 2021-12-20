В Киеве будут судить женщину, обворовавшую владелицу магазина

magictr | 20.12.2021 | Новости | Комментариев нет

В Киеве будут судить , которая обокрала владелицу магазина

В Киеве будут судить женщину, которая обокрала владелицу магазина. Фото: сеть Интернет.

Злоумышленница пришла в магазин вроде бы с целью трудоустройства и во время собеседования украла сумку с вещами руководительницы заведения.

В полицию от сотрудницы магазина поступило сообщение о том, что у нее на рабочем месте похитили сумку. На место происшествия прибыли следователи и опросили заявительницу и вероятных свидетелей инцидента, а также просмотрели видео из камер наблюдения, расположенных в магазине.

Впоследствии правоохранители установили, что женщина, которая пришла в заведение на собеседование, устраиваться продавщицей.

Нарушительницей оказалась 47-летняя жительница Днепропетровщины, которая раньше уже совершала кражу по похожей схеме.

Фигурантке инкриминируют наказание по статье — кража, совершенная повторно.

За совершенное злоумышленнице грозит до пяти лет тюремного заключения.

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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