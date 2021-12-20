В Киеве будут судить женщину, обворовавшую владелицу магазина
В Киеве будут судить женщину, которая обокрала владелицу магазина. Фото: сеть Интернет.
Злоумышленница пришла в магазин вроде бы с целью трудоустройства и во время собеседования украла сумку с вещами руководительницы заведения.
В полицию от сотрудницы магазина поступило сообщение о том, что у нее на рабочем месте похитили сумку. На место происшествия прибыли следователи и опросили заявительницу и вероятных свидетелей инцидента, а также просмотрели видео из камер наблюдения, расположенных в магазине.
Впоследствии правоохранители установили, что женщина, которая пришла в заведение на собеседование, устраиваться продавщицей.
Нарушительницей оказалась 47-летняя жительница Днепропетровщины, которая раньше уже совершала кражу по похожей схеме.
Фигурантке инкриминируют наказание по статье — кража, совершенная повторно.
За совершенное злоумышленнице грозит до пяти лет тюремного заключения.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»