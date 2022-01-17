В Киеве будут судить женщину, которая убила своего бывшего
В Киеве будут судить женщину, которая убила своего бывшего. Фото: прессслужба Полиции Киева Во время ссоры киевлянка с особой жестокостью убила бывшего мужчину. мужчину с ножевыми ранениями. На место происшествия прибыли следователи и судебно-медицинский эксперт.
Как выяснилось чуть позже бывшие супруги проживали в одной квартире и часто ссорились из-за того, что мужчина злоупотреблял алкоголем.
Напомним, трагедия произошла в сентябре прошлого года.
В полиции уточняют, что во время очередной ссоры женщина схватила со стола кухонный нож и несколько раз ударила им мужчину по туловищу и шее. Затем она вызвала скорую медицинскую помощь, врачи которой констатировали смерть 56-летнего местного жителя.
Правоохранители задержали 55-летнюю киевлянку и изъяли вещественные доказательства, которые в дальнейшем направили на экспертизу. инкриминируют наказание по статье — умышленное убийство. Сейчас досудебное расследование завершено, а материалы уголовного производства направлены в суд. Женщине грозит до 15 лет тюрьмы.
Ранее, журналисты «Вечернего Киева» писали о женщине, которая совратила мужчину красотой, после чего убила и ограбила
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»