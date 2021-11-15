В Киеве будут судить грабителя, отобравшего у киевлянина 50 тысяч евро во время «обмена» валюты
За грабеж в особо крупных размерах предусмотрено до 13 лет. Фото из открытых источников
Следователи Деснянского управления полиции завершили досудебное расследование в отношении 27-летнего грабителя из Броваров.
Молодой человек под видом обмена валюты по выгодному курсу забрал у киевлянина 50 тысяч евро и убежал. Событие произошло в конце апреля этого года на улице Космонавта Волкова на Лесном массиве. Потерпевший 51-летний киевлянин нашел в интернете объявление об обмене валюты по очень выгодному курсу. Он позвонил по телефону на указанный номер и договорился о встрече.
«После того, как потерпевший передал деньги для подсчета, грабитель просто скрылся. Оперативные работники в течение нескольких часов задержали его в городе Бровары»,— рассказала старший следователь Деснянского управления полиции Виктория Ральченко.
Грабителя задержали в Броварах
Задержанному сообщили о подозрении по статье «Грабеж». В настоящее время обвинительный акт направили в Деснянский райсуд для принятия решения по существу. За грабеж, совершенный в особо крупных размерах, броварчанину грозит от восьми до 13 лет заключения с конфискацией имущества.
В то же время в Деснянском районе будут судить крымчанина за разбойное нападение на киоск. Мужчина запугал продавщицу ножом, связал скотчем и забрал из кассы 11 тысяч гривен. Разбойника задержали случайные свидетели происшествия.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»