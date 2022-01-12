В Киеве будут судить двух «охотников» за автодеталями
В Киеве будут судить двух «охотников» по автодеталям. Фото: прессслужба Полиции Киева
Злоумышленники украли из транспортных средств 150 заглушек на диски.
Перед столичным судом предстанут двое мужчин за кражи автодеталей.
При отработке территории Голосеевского района оперативники поймали «на горячем» двух мужчин, которые пытались украсть заглушки на диски с эмблемами транспортных средств. Напомним, инцидент произошел летом прошлого года.
Следователи изъяли у фигурантов 150 автодеталей и задержали их. Нарушителями оказались 37– и 38–летние киевляне, один из них ранее судимый за имущественные преступления. Сумма нанесенного ущерба составляет около 20 тысяч гривен.
Мужчинам инкриминируют наказание по статье — кража, совершенная повторно по предварительному сговору группой лиц. За содеянное им грозит до пяти лет тюремного заключения.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»