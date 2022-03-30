В Киеве будут оказывать помощь пострадавшим от последствий вооруженной агрессии россии
Киевский городской совет. Фото: Киевсовет
Такое решение приняли депутаты Киевсовета на сегодняшнем пленарном заседании.
В Киевском городском совете утвердили порядок использования средств Программы решения депутатами Киевсовета социально-экономических проблем, выполнение предвыборных программ и поручений избирателей в условиях военного положения. Такое решение сегодня, 30 марта, на пленарном заседании II сессии Киевского городского совета IX созыва приняли городские депутаты.
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Так, согласно порядку использования средств, в первую очередь будут финансироваться мероприятия в сфере социальной защиты и социального обеспечения, гражданской защиты населения, мероприятия в сфере национального сопротивления и обороны, а также мероприятия связанные с введением правового режима военного положения на территории Украины.
«Киевляне могут направлять обращение на получение материальной помощи на имя депутатов Киевского городского совета. Обращение будет проработано сотрудниками общественных приемных. Размер материальной помощи будет определен исходя из возникших обстоятельств. По обращению депутатов в секретариат Киевского городского совета из бюджета города Киева будет выделяться денежная материальная помощь членам территориальной общины города Киева: многодетным семьям, одиноким матерям, лицам с инвалидностью, пострадавшим семьям от последствий вооруженной агрессии. членам их семей, добровольцам Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины»,— отметили в Киевском городском совете.
В Киевском городском совете добавили, что порядок будет действовать в течение военного положения , введенного в соответствии с Законом Украины «О правовом режиме военного положения», и утратит силу с момента прекращения и отмены военного положения.
Как сообщал «Вечерний Киев», главными вопросами сегодняшнего пленарного заседания, в котором приняли участие 90 депутатов, стали решения, которые будут стимулировать работу столичного бизнеса.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»