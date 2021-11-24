В Киеве бездомно обустроил себе комнатку в опоре стеклянного моста

magictr | 24.11.2021 | Новости | Комментариев нет

У&nb бездомно обустроил себе комнатку в сопротивлении стеклянного моста

Жилье бездомного. Фото: Фейсбук

Мужчину в таком необычном месте обнаружили работники муниципальной полиции и посоветовали обратиться в приют.

В Киеве бездомному удалось отыскать бесплатное жилье прямо в центре города, на самой Владимирской горке. Муж забрался в опору стеклянного моста, где обустроил себе комнатку. Однако оттуда его выселили работники Муниципального караула. Поскольку коммунальная собственность не имела повреждений, муниципалы провели неизвестного за пределы парка.

Мужчине посоветовали обратиться в приют, где можно поесть и переночевать.

В Киеве бездомно обустроил себе комнатку&/Бездомного вывели из его необычного жилья. Фото: Фейсбук <p>Одно из таких специализированных заведений для бездомных размещено на улице Суздальской, 4/6. Он работает непрерывно.</p> <p>Напомним, пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск открыли в мае 2019 года. Это металлический балочный мост длиной 216 метров, построенный в центральной части Киева, который соединяет Арку дружбы народов и парк Владимирская горка.</p> <p>Но уже на следующий день после открытия городов повредили вандалы. К сожалению, такие случаи происходят регулярно. Однако полиция прилагает все усилия, чтобы злоумышленников разыскать и наказать.</p> <p><strong>Инна БИРЮКОВА</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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