В Киеве бездомно обустроил себе комнатку в опоре стеклянного моста
24.11.2021 | Новости | Комментариев нет|
Жилье бездомного. Фото: Фейсбук
Мужчину в таком необычном месте обнаружили работники муниципальной полиции и посоветовали обратиться в приют.
В Киеве бездомному удалось отыскать бесплатное жилье прямо в центре города, на самой Владимирской горке. Муж забрался в опору стеклянного моста, где обустроил себе комнатку. Однако оттуда его выселили работники Муниципального караула. Поскольку коммунальная собственность не имела повреждений, муниципалы провели неизвестного за пределы парка.
Мужчине посоветовали обратиться в приют, где можно поесть и переночевать.