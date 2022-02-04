В Киеве активно возделывают улицы: ожидается гололедица
В настоящее время на улицах столицы работает 118 единиц спецтехники. Фото: КГГА
По всему городу продолжается обработка дорожного покрытия противогололедными материалами.
В первую очередь их наносят на подъемы и спуски, гранитную брусчатку, мосты и дорогопроводы, тротуары. В настоящее время работает 118 единиц спецтехники Киевавтодора. Ведь после окончания снегопада в столице синоптики прогнозируют резкое похолодание. За несколько часов температура снизится с двух градусов тепла до семи градусов мороза.
В КГГА сообщили, что при таких условиях обработка дорог, мостов и тротуаров будет происходить еще интенсивнее. О необработанных участках и территории можно сообщать в Контактный центр Киева по телефону 15-51.
Водителей и пешеходов призывают быть осторожными, передвигаясь по городу. Завтра, 4 февраля, на дорогах столицы также ожидается гололедица. Также автолюбителей просят не мешать работать спецтехнике и не оставлять машины на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах. Иначе их заберет эвакуатор.
Видео обработки столичных улиц strong>Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»