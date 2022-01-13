В Киеве 80% зарегистрированных безработных являются профессиональными специалистами
Большинство зарегистрированных безработных — женщины
На начале 2022 года на учете в столичной службе занятости находились чуть более 10 тысяч безработных. В прошлом году было более 22216 человек.
Среди зарегистрированных безработных женщины составляют 61,2%, молодежь до 35 лет — 35%. Подавляющее большинство среди соискателей работы в столичной службе занятости — почти 80% — профессиональные специалисты.
На одно свободное рабочее место в Киеве претендует один безработный. В то же время из-за несоответствия спроса на рабочую силу и его предложения среди служащих и руководителей на одну вакансию претендуют 9 человек. При этом наибольший спрос у работодателей наблюдается на квалифицированных рабочих, учителей, воспитателей, врачей, инженеров, медсестер, водителей автотранспортных средств, трамваев и троллейбусов.
Средний размер заработной платы в вакансиях увеличился с 8,6 тысяч гривен в прошлом году до 10,7 тысяч гривен сейчас. В Киеве также уровень безработицы один из самых низких в нашем государстве: 6,9 процента. 9,7% — по Украине.
Около 13 тысяч человек в прошлом году киевская городская служба занятости помогла найти работу. Среди трудоустроенных, в частности, и более полутора тысяч представителей социально незащищенных категорий населения.
«С начала 2021 года тенденции на рынке труда столицы начали улучшаться. Количество вакансий, о которых работодатели проинформировали службу, вышло на докарантинный уровень. Наша цель — предложить каждому работу, отвечающую его квалификации, образованию и опыту», — сообщил директор Киевского городского центра занятости Виктор Билич.
Чтобы стимулировать создание новых рабочих мест государство будет предоставлять безработным почти 100 тысяч гривен на открытие собственного дела. За эти средства можно будет приобрести оборудование и материалы.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»