В Киеве 37 спасателей тушили пожар на Дарнице: ВИДЕО

magictr | 03.01.2022 | Новости | Комментариев нет

У Киев пожар на Дарницы: ВИДЕО

Чрезвычайники почти три часа боролись с огнем. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Масштабный пожар произошел сегодня ночью, 3 января, неподалеку от Дарницкого железнодорожного вокзала.

Горела двухэтажная производственно-складская постройка на улице Алматинской, 8. Сообщение о пожаре поступило 0 :18. Огонь, охвативший площадь в 500 квадратных метров, удалось полностью потушить лишь в четыре часа. . В результате, пожарные прокладывали магистральные линии от ближайшего уличного пожарного гидранта. В общей сложности длина шлангов составляла около 600 метров.

пожара

Также до прибытия пожарных подразделений, к медикам обратился мужчина с подозрением на отравление продуктами горения. Его госпитализировали в больницу.

На месте происшествия работали 9 единиц пожарно-спасательной техники, а также 37 огнеборцев. Был ли причиной пожара поджог, короткое замыкание в проводке или что-то другое, будут выяснять правоохранители. До приезда чрезвычайников владелец дома самостоятельно пытался справиться с пожаром и получил ожоги.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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