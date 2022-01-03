В Киеве 37 спасателей тушили пожар на Дарнице: ВИДЕО
Чрезвычайники почти три часа боролись с огнем. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Масштабный пожар произошел сегодня ночью, 3 января, неподалеку от Дарницкого железнодорожного вокзала.
Горела двухэтажная производственно-складская постройка на улице Алматинской, 8. Сообщение о пожаре поступило 0 :18. Огонь, охвативший площадь в 500 квадратных метров, удалось полностью потушить лишь в четыре часа. . В результате, пожарные прокладывали магистральные линии от ближайшего уличного пожарного гидранта. В общей сложности длина шлангов составляла около 600 метров.
пожара
Также до прибытия пожарных подразделений, к медикам обратился мужчина с подозрением на отравление продуктами горения. Его госпитализировали в больницу.
На месте происшествия работали 9 единиц пожарно-спасательной техники, а также 37 огнеборцев. Был ли причиной пожара поджог, короткое замыкание в проводке или что-то другое, будут выяснять правоохранители. До приезда чрезвычайников владелец дома самостоятельно пытался справиться с пожаром и получил ожоги.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»