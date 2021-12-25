В Киеве 25 и 26 декабря изменят маршрут несколько автобусов и троллейбусов
Фото: Борис Корпусенко
На выходных в городе запланированы ярмарки. Чем туда добраться?
В субботу, 25 декабря, изменены маршруты автобусов №№ 2, 39, 61, 98 и троллейбусов № 34.
26 декабря будет изменен маршрут автобусов № 31 .
На запланированные в эти дни продовольственные ярмарки— на улицах Сержа Лифаря, Голосеевской, Героев Севастополя, Иорданской и Татарской, организуют движение (ориентировочно до 18.00) следующих маршрутов:
автобус № 2: ул. Булгакова к просп. Отрадного по имеющемуся маршруту. Далее — бульв. Вацлава Гавела (без заезда на просп. Отрадный, ул. Героев Севастополя и ул. Академика Стражеско) — ул. Академика Каблукова, далее по имеющемуся маршруту;
автобус № 61по трассе: ул. Радунская (в обратном направлении — ул. Радунская — ул. Лисковская — ул. Милославская) — ул. Градинская — ул. Оноре де Бальзака— ул. Марины Цветаевой — просп. Владимира Маяковского — ул. Сержа Лифаря — ул. Николая Закревского — ул. Теодора Драйзера — просп. Романа Шухевича — ул. Николая Кибальчича — бульв. Перова — ул. Ивана Микитенко (в обратном направлении ул. С. Стальского) — ул. Радужная — железнодорожная платформа «Троещина»;
автобус № 98 по трассе: ул. Радунская — ул. Будищанская — ул. Оноре деБальзака (нечетная сторона)— ул. Марины Цветаевой — просп. Владимира Маяковского — ул. Сержа Лифаря — ул. Пуховская — ТЭЦ-6;
автобус № 39в направлении ул. Ракетной по трассе: просп. Голосеевский — просп. Науки — ул. Лысогорская — ул. Ракетная (поселок Октябрьское), в обратном направлении по действующей трассе движения;
троллейбус № 34 по трассе: ул. Северная — просп. Героев Сталинграда — ул. Маршала Тимошенко — просп. Героев Сталинграда — просп. Степана Бандеры;
автобус №31: от ст. м. «Политехнический институт» до ул. Багговутовской по действующей трассе, далее — ул. Отто Шмидта — ул. Татарская — ул. Нагорная, далее по действующей трассе.
Кроме того, в ночь с 27 на 28 декабря будет изменен маршрут троллейбусов № 92Н. Причина — ремонт контактной сети троллейбуса по проспекту Правды — ул. И. Выговского.
С 00:50 до 05:20 движение троллейбусов будет организовано:
«Международный аэропорт „Киев“ (Жуляны)» — до ул. И. Выговского по действующей трассе, далее ул. Северо-Сырецкая до ул. Белицкая.
В 05:20 движение троллейбусов возобновят по собственному маршруту.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»