В Киев с визитом прибудет премьер-министр Хорватии: возможные перекрытия движения
Андрей Пленкович и Денис Шмигаль во время встречи 23 августа. Фото: прессслужба Кабмина
Из-за почтенного гостя могут временно перекрыть центр и улицы Дарницкого района.
В Киеве 8-9 декабря возможны кратковременные ограничения движения транспорта в связи с визитом премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича.
Об этом сообщает Управление государственной охраны Украины на своей странице в Facebook.
Временные ограничения дорожного движения возможны в центральной части города, а также на некоторых улицах Дарницкого района.
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В последний раз Андрей Пленкович посещал Киев 23 августа этого года. В частности, премьер-министр Хорватии участвовал в учредительном саммите Крымской платформы, где рассказал об успешном опыте своей страны по возвращению оккупированных территорий.
Также Андрей Пленкович встретился 23 августа с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем. Премьеры обсудили шаги активизации экономического сотрудничества, развитие туризма и реинтеграцию временно оккупированных территорий. Денис Шмигаль пригласил Андрея Пленковича совершить официальный визит в Украину для проведения очередного заседания Совместной межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.
Премьер-министр Хорватии в свою очередь поблагодарил Украину за предоставление финансовой помощи его стране в связи с землетрясениями, которые произошли в конце 2020 года, и за помощь в эвакуации людей из Афганистана.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»