В Киев привезли тела 162 погибших защитников «Азовстали»
В большинстве их визуально распознать невозможно, будут идентифицированы по экспертизе ДНК.
Фото: Telegram-канал "Мариуполь сейчас" A A+ A++
Событие:Тела 162 защитников Мариуполя, павших на заводе «Азовсталь», доставили в Киев. Их российская сторона передала Украине в рамках состоявшегося 4 июня обмена погибшими. Об этом сообщает патронатная служба «Ангелы Азову»
Детали и комментарии: Среди всех павших, которых привезли в столицу, лишь ориентировочно треть принадлежат бойцам «Азов». Остальные – бойцы 36-й бригады морской пехоты, СБУ, Государственной пограничной службы, Национальной полиции и других военных подразделений.
«По ненадлежащим условиям, в которых они находились более двух месяцев, визуальное распознавание в большинстве случаев невозможно. Погибших будем идентифицировать по экспертизе ДНК», – отмечают в патронатной службе «Азова» и добавляют, что россия передала Украине лишь часть павших в боях за Мариуполь. Когда сможем получить все тела, прогнозировать сложно.
Сейчас судмедэксперты ведут работы, которые предварительно могут длиться до трех месяцев. Со временем семьи погибших позовут на экспертизу и процедуру опознания.
Отмечается, что будет приложен максимум усилий для того, чтобы все погибшие Мариупольского гарнизона были похоронены на Пантеоне героев Украины при условии желания родных.
читайте также: похоронить павших было одним из основных требований полка «Азов», о чем неоднократно заявлял Денис Прокопенко (Рэдис) и другие командиры», – подчеркивают в патронатной службе.
Напомним, полк «Азов» был одним из подразделений, почти три месяца мужественно оборонявшего промышленное предприятие в Мариуполе. 20 мая, по информации минобороны РФ, с завода эвакуировали 2 439 защитников. Их россияне взяли в плен. В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в российском плену находится более 2,5 тысяч украинских бойцов, которые защищали «Азовсталь» и их освобождением сейчас занимается главное управление разведки Минобороны.
Между тем более тысячи защитников «Азовстали» , попавших в плен к военным преступникам РФ, вывезли с временно оккупированных территорий Украины на россию якобы для проведения «следственных действий». Об этом пишет российское информационное агентство ТАСС, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах. В ближайшее время после проведения очных ставок с очередной партией военнопленных следствие также планирует направить их в Россию. Кроме того, в Москве могут находиться более 100 человек, среди которых иностранцы, которые защищали. Мариуполь. Официальные комментарии от следственных органов ТАСС не получали.