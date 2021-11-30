В Киев привезли фермерские овощи и фрукты

magictr | 30.11.2021 | Новости | Комментариев нет

В Киев привезли фермерские овощи и

Ярмарки работают во всех районах Киева. Фото: Борис Корпусенко

С 30 ноября по 5 декабря в столице будут продолжаться сезонные ярмарки, на которых будут продавать сельскохозяйственную продукцию.

Для посещения ярмарок жителям столицы не нужны документы о вакцинации. Традиционные сельскохозяйственные, сезонные ярмарки и продуктовые рынки столицы работают в обычном режиме, но с строгим соблюдением противоэпидемических требований. В частности, 30 ноября (вторник) ярмарки состоятся в:

  • Голосеевском районе — просп. Науки, 88, ул. Ковпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича);
  • Дарницком районе—Евгения Харченко, 41-47;
  • Днепровском районе — ул. Ивана Микитенко, 21-27;
  • Оболонском районе— ул. Марка Вовчка, 21;
  • Подольском районе — ул. Юрковская, 25;
  • Святошинском районе — ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
  • Шевченковском районе— ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4.

1 декабря (среда) в:

  • Голосеевском районе— Стратегическое шоссе (в границах проспект Науки и улицы Малокитаевской);
  • Дарницком районе— ул. Анны Ахматовой, 31;
  • Днепровском районе — просп. Соборности, 2-20;
  • Оболонском районе— ул. Марко Вовчка, 21;
  • Печерском районе — ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Колпака);
  • Подольском районе— просп. Правды, 5-11;
  • Святошинском районе— ул. Подлесная, 8.

2 декабря (четверг)в:

  • Голосеевском районе— ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской);
  • Дарницком районе—Евгения Харченко, 41-47;
  • Днепровском районе — б-р Перова, 8-10;
  • Оболонском районе— ул. Марко Вовчка, 21;
  • Печерском районе — ул. Генерала Алмазова, 6-8;
  • Подольском районе— ул. Юрковская, 25;
  • Святошинском районе— ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина.

3 декабря (пятница) в:

  • Голосеевском районе— просп. Голосеевский, 116;
  • Дарницком районе— ул. Анны Ахматовой, 31;
  • Деснянском районе— ул. Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Кубанской Украины);
  • Днепровском районе — ул. Гродненская, 1/35-17-А, ул. Алматинская, 64-74;
  • Оболонском районе— ул. Марка Вовчка, 21;
  • Печерском районе— пер. Виноградный, 4-6, пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова;
  • Подольскому— ул. Полковая, 72, ул. Ивана Выговского, 10-12;
  • Святошинском районе— ул. Подлесная, 8;
  • Соломенский район — ул. Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской), ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна);
  • Шевченковском районе — ул. Рижская, 1, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Деревлянская, 16-20, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, межуличный проезд возле сквера в пределах улиц Олеся Гончара, 65-А и ул. Богдана Хмельницкого, 94.

4 декабря (суббота) в:

  • Оболонском районе— ул. Марка Вовчка, 21.

5 декабря (воскресенье) в:

  • Днепровском районе— ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
  • Оболонском районе— ул. Марка Вовчка, 21;
  • Печерском районе— ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
  • Шевченковском районе— ул. Татарская, 32-38.

Кстати, на Ржаном рынке, что на Подоле, работает пункт массовой вакцинации от COVID-19. Пункт открыт у главного входа на рынок на первом этаже. Желающие могут привиться три дня на неделю: во вторник, среду и пятницу с 11:00 до 16:00.

Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»

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