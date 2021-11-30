В Киев привезли фермерские овощи и фрукты
Ярмарки работают во всех районах Киева. Фото: Борис Корпусенко
С 30 ноября по 5 декабря в столице будут продолжаться сезонные ярмарки, на которых будут продавать сельскохозяйственную продукцию.
Для посещения ярмарок жителям столицы не нужны документы о вакцинации. Традиционные сельскохозяйственные, сезонные ярмарки и продуктовые рынки столицы работают в обычном режиме, но с строгим соблюдением противоэпидемических требований. В частности, 30 ноября (вторник) ярмарки состоятся в:
- Голосеевском районе — просп. Науки, 88, ул. Ковпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича);
- Дарницком районе—Евгения Харченко, 41-47;
- Днепровском районе — ул. Ивана Микитенко, 21-27;
- Оболонском районе— ул. Марка Вовчка, 21;
- Подольском районе — ул. Юрковская, 25;
- Святошинском районе — ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
- Шевченковском районе— ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4.
1 декабря (среда) в:
- Голосеевском районе— Стратегическое шоссе (в границах проспект Науки и улицы Малокитаевской);
- Дарницком районе— ул. Анны Ахматовой, 31;
- Днепровском районе — просп. Соборности, 2-20;
- Оболонском районе— ул. Марко Вовчка, 21;
- Печерском районе — ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Колпака);
- Подольском районе— просп. Правды, 5-11;
- Святошинском районе— ул. Подлесная, 8.
2 декабря (четверг)в:
- Голосеевском районе— ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской);
- Дарницком районе—Евгения Харченко, 41-47;
- Днепровском районе — б-р Перова, 8-10;
- Оболонском районе— ул. Марко Вовчка, 21;
- Печерском районе — ул. Генерала Алмазова, 6-8;
- Подольском районе— ул. Юрковская, 25;
- Святошинском районе— ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина.
3 декабря (пятница) в:
- Голосеевском районе— просп. Голосеевский, 116;
- Дарницком районе— ул. Анны Ахматовой, 31;
- Деснянском районе— ул. Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Кубанской Украины);
- Днепровском районе — ул. Гродненская, 1/35-17-А, ул. Алматинская, 64-74;
- Оболонском районе— ул. Марка Вовчка, 21;
- Печерском районе— пер. Виноградный, 4-6, пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова;
- Подольскому— ул. Полковая, 72, ул. Ивана Выговского, 10-12;
- Святошинском районе— ул. Подлесная, 8;
- Соломенский район — ул. Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской), ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна);
- Шевченковском районе — ул. Рижская, 1, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Деревлянская, 16-20, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, межуличный проезд возле сквера в пределах улиц Олеся Гончара, 65-А и ул. Богдана Хмельницкого, 94.
4 декабря (суббота) в:
- Оболонском районе— ул. Марка Вовчка, 21.
5 декабря (воскресенье) в:
- Днепровском районе— ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
- Оболонском районе— ул. Марка Вовчка, 21;
- Печерском районе— ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
- Шевченковском районе— ул. Татарская, 32-38.
Кстати, на Ржаном рынке, что на Подоле, работает пункт массовой вакцинации от COVID-19. Пункт открыт у главного входа на рынок на первом этаже. Желающие могут привиться три дня на неделю: во вторник, среду и пятницу с 11:00 до 16:00.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»