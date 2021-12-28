В Киев придет снег, а в канун Нового года потеплеет
На Новый год киевлянам понадобятся зонтики. Фото: Борис Корпусенко
В последнюю неделю 2021 года киевляне не так смотрят на текущую погоду, как проверяют различные синоптические сайты. Всех интересует, какой будет Новогодняя ночь.
Метеорологи часто подчеркивают, что корректным прогноз погоды может быть только на один-три дня, а все остальное — не более чем ориентировочная информация. Поэтому, в ближайшие дни киевлян точно ожидают несильные морозы до минус семи ночью и вполне возможны снег и гололедица.
В четверг столбик термометра может подняться до одного градуса тепла, а 31 декабря будет колебаться. И днем и ночью вероятно будет идти снег с дождем. Первого января воздух может прогреться до плюс четырех градусов и вероятный уже дождь со снегом.
Как пошутила любимая синоптикиня украинского сегмента фейсбука Наталья Диденко, к Новому году нужно подготовить праздничные зонты.
К слову , в прошлом году в этот же период погода подарила киевлянам рекорд. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 30 декабря 2020-го в Киеве впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составляла +5,3°С, что на 0,7°С выше рекордного значения температуры для. Климатическая норма была превышена на 7,3°С, что соответствует погоде конца октября.
В этом году, похоже, погода будет больше похожа на середину ноября. Однако, киевлянам это точно не помешает хорошо провести время. В городе работают многие новогодние городки, которые могут конкурировать с лучшими европейскими. Действуют катки (в том числе бесплатные), а многие городские парки имеют очень атмосферные фотозоны.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»